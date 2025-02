Malore alla guida. Era senza patente

Appare fuori pericolo di vita il 45enne straniero ferito l’altro pomeriggio in una sbandata in auto avvenuta in via Case Melli a Castelnovo Sotto. Lo schianto della vettura contro un palo e poi contro un manufatto al lato della carreggiata sarebbe stato favorito da un improvviso malore dovuto a una patologia di cui l’uomo soffre e che già un paio d’anni fa aveva provocato un simile incidente. E come all’epoca, pure stavolta gli accertamenti della polizia locale hanno evidenziato che l’automobilista era alla guida per se privo di patente. Per lui scatterà una salata sanzione, con un possibile sequestro della vettura usata al momento della sbandata. Altri incidenti si sono verificati nella Bassa. Tra Rio Saliceto e Mandrio di Correggio un centauro 40enne è finito contro un muretto dopo una sbandata, riportando traumi non gravi. All’incrocio tra via Roma e via Giardino, all’ingresso del centro storico di Gualtieri, ieri mattina si sono scontrati una Fiat Panda e un Audi. In ospedale è stato portato un 48enne del paese, per medicare traumi vari. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. Poco prima altro schianto, con tre auto coinvolte, in via Galvanigi a Luzzara, senza conseguenze di rilievo per le persone. Dopo lo scontro tra due auto, si è verificata una carambola che ha coinvolto una terza vettura in sosta.