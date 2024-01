Malore alla guida, si accascia sul volante. Arrivano i soccorritori ma l’auto è chiusa. I vigili del fuoco lo estraggono: in ospedale

Attimi di grande concitazione nel primo pomeriggio di ieri alla stazione di servizio Eni di Sant’Ilario. Poco dopo le 16 il conducente di un’auto si è diretto nell’area del distributore ma, prima ancora di scendere dall’auto, ha accusato un malore e si è accasciato con la testa sul volante. Il gestore si è accorto subito dell’accaduto e ha dato l’allarme al 118. Sul posto sono giunti in breve l’ambulanza della Croce bianca e l’automedica. Ma il prezioso lavoro dei soccorritori è stato intralciato dalla chiusura centralizzata dell’auto. Il repentino sopraggiungere dei vigili del fuoco – che hanno infranto un cristallo – ha permesso di estrarre il conducente dall’abitacolo. L’uomo, dopo le prime terapie, ha dato segni di ripresa ed è stato accompagnato all’ospedale per accertare la cause del malessere.