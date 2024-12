Malore alla guida: trovato morto in un campo

Auto finisce in un campo: il conducente, l’84enne Carlo Lazzari di Calderara di Reno di Bologna, è stato trovato privo di vita vicino alla sua C3 bianca. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale che collega Montalto a La Vecchia. Il sinistro si è verificato in località Braglie, non distante dal cimitero della frazione vezzanese di La Vecchia. Ieri mattina verso le 8.30 una donna, notando una macchina fuori strada, ha lanciato l’allarme. Sul posto sono prontamente intervenuti i volontari dell’ambulanza della Croce Rossa del comitato di Casina e il personale dell’automedica.

Inutili purtroppo i soccorsi all’automobilista: l’84enne era purtroppo già deceduto. Il corpo di Lazzari si trovava nel campo proprio nelle vicinanze della macchina. L’incidente potrebbe essere successo giovedì notte quando le condizioni meteo, tra pioggia e freddo, erano piuttosto avverse. Ieri mattina sul luogo si sono portati pure i carabinieri di Castelnovo Monti per eseguire i rilievi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’84enne potrebbe essere stato colpito da un malore mentre stava guidando la sua auto, precipitata poi in un terreno in pendenza. La C3, per cause ancora in corso d’accertamento, è dunque finita fuori strada e, dopo molti metri di distanza dall’arteria, si è in seguito fermata in fondo al campo. Non si esclude che l’anziano sia morto anche per assideramento, potrebbe infatti essere rimasto al freddo diverse ore.

La salma è stata successivamente recuperata e trasferita all’obitorio del cimitero nuovo di Coviolo di Reggio: è stata posta a disposizione della Procura. Ieri mattina molti automobilisti, in transito sulla strada provinciale, si sono accorti della presenza dei mezzi d’emergenza che si sono fermati sulla strada. I volontari e sanitari a piedi hanno raggiunto il punto in cui si trovava l’auto. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi. I militari dell’Arma hanno pure gestito la viabilità.

Matteo Barca