Malore al bar davanti agli amici, muore il commerciante Ivano Brunetti

Reggio Emilia, 12 novembre 2024 – Si è spento improvvisamente, a 70 anni, Ivano Brunetti, componente del direttivo di Cna Commercio - Centro storico e candidato alle ultime amministrative nella civica di Giovanni Tarquini. È stato vittima di un malore improvviso mentre con amici stava facendo colazione al bar. Pensionato, aveva avuto un’importante carriera di ben 35 anni al Credem lavorando in vari settori (filiali, mercati, marketing e legale).

Oltre all’impegno in Cna, attualmente collaborava con l’azienda di famiglia: il raffinato laboratorio artigiano tessile che ha la propria vetrina in via Emilia Santo Stefano non lontano da piazza Gioberti. Era un appassionato di storia dell’arte e di archeologia. L’avvocato Tarquini, ieri in Sala del Tricolore, ha tributato al suo ricordo un passaggio del suo intervento sul tema della partecipazione: “Commerciante in centro storico, dopo essersi impegnato fortemente sul tema della sicurezza, si è battuto per portare avanti insieme a me con concretezza delle idee che possono essere sviluppate anche attraverso le Consulte. Mi preme riportare a tutti il suo ricordo, e sono sicuro che c’è estrema solidarietà anche nei confronti della sua famiglia”.

Il Consiglio ha applaudito in segno di omaggio. Brunetti abitava nel quartiere di San Pellegrino. Lascia la figlia Alice.