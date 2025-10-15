Malore in Comune, muore la dipendente Flavia Avesani

Reggio Emilia, 15 ottobre 2025 – Ha avuto un malore negli uffici comunali del servizio intercultura, di cui era dipendente da tempo, in via Guido da Castello. Una collega che era con lei ha chiamato subito i soccorsi, poi la corsa in ospedale dove purtroppo il sorriso di Flavia Avesani si è spento a soli 48 anni. Di lì a poco avrebbe dovuto accogliere i ‘nuovi reggiani’ che attendevano ieri il conferimento della cittadinanza italiana in Sala del Tricolore (la cerimonia è stata poi annullata). Flavia – originaria di Verona e residente a Cavriago dove viveva col marito Sergio Settembrini – se ne occupava con dolcezza e grande dedizione, preparandoli al giuramento. Così come, con immensa passione, dedicava gran parte del tempo libero sempre agli altri, facendo la volontaria di protezione civile oltre al grande interesse che portava avanti per la musica e all’amore per i suoi adorati nipoti. In precedenza aveva lavorato come assistente sociale ai servizi sempre del comune di Reggio, poi è passata all’ufficio intercultura, collaborando anche con l’anagrafe. Un ruolo perfetto per lei che curava i temi dell’integrazione linguistica, lavorando ai corsi per insegnare l’italiano ai giovani stranieri fino alle mamme, a stretto contatto con la Fondazione Mondinsieme – una seconda famiglia per lei – col Cpa e con le realtà della rete ’Diritto di Parola’. E si spendeva per il dialogo interreligioso curando il progetto ‘elenchi dei luoghi di culto’.

Oltre al cordoglio alla famiglia del sindaco Marco Massari a nome dell’Amministrazione, tanti i ricordi. Dall’assessora Marwa Mahmoud che la conosceva bene avendo lavorato a Mondinsieme (“Una persona buona, preziosa e speciale, una pacifista e un’ambientalista che con la sua gentilezza portava avanti tante battaglie e attività”) al presidente di Mondinsieme, Gianluca Grassi (“Una persona dolce, appassionata e al tempo stesso rigorosa nel suo lavoro prezioso”) fino al Pd reggiano: “Flavia sarà ricordata per la sua disponibilità, la professionalità e la dedizione con cui ha svolto ogni giorno il proprio impegno al servizio della comunità reggiana”.