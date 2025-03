Malore durante la partita di calcio. Undicenne trasferito a Bologna

È stato trasferito ieri dal Maggiore di Parma al Sant’Orsola di Bologna e ricoverato nella terapia intensiva cardiologica pediatrica, in prognosi riservata, il ragazzino di undici anni, colpito l’altro pomeriggio da un malore improvviso, mentre stava giocando con alcuni coetanei nel campetto parrocchiale a Nocetolo di Gattatico, dove si stava concludendo un ritiro di preghiera per la prima media della parrocchia di Castelnovo Sotto, il paese in cui il ragazzino abita. Una presunta crisi cardiaca alla base della perdita di sensi, che ha fatto mobilitare i soccorsi con l’arrivo sul posto, all’area parrocchiale di Nocetolo, di ambulanza, automedica, autoinfermieristica ed elisoccorso (foto). Forte l’apprensione che la vicenda ha provocato tra la gente di Castelnovo Sotto. E ieri sera nella chiesa di Sant’Andrea in molti si sono ritrovati per un momento di preghiera.

"Quanto accaduto – ha dichiarato il parroco, don Paolo Tondelli – ha toccato tanti. Credo di interpretare il bisogno e il desiderio di affidarci al Signore, in un momento di preghiera". Un’intera comunità si stringe attorno ai familiari dell’undicenne, nella speranza che possa riprendersi al più presto, pur di fronte a una situazione critica. Il ragazzino non sembra aver manifestato particolari problemi di salute, tanto che risulta praticare attività sportiva.

a.le.