Malore fatale a 51 anni: addio a Gabriele Gazzotti. Martedì mattina l’ultimo saluto

Grande dolore a Rubiera ha suscitato la prematura scomparsa di Gabriele Gazzotti, deceduto a soli 51 anni.

Gazzotti lavorava come autista per l’azienda Ferretti Foraggi. Il 51enne, noto con il soprannome di ‘Gaba’, è stato colpito da un malore mentre si trovava nella sua abitazione di Rubiera. Inutili purtroppo i soccorsi da parte degli operatori del 118, attivati per l’emergenza.

I funerali, a cura dell’agenzia Manfredi, sono stati già fissati e si svolgeranno martedì mattina partendo alle 10.20 dalla casa del commiato del cimitero di Rubiera per giungere successivamente alle 10.30 nella chiesa parrocchiale rubierese per la celebrazione della funzione religiosa di commiato. La salma sarà poi cremata.

Tante le attestazioni di vicinanza che ieri sono arrivate ai famigliari del 51enne. Gazzotti lascia il papà Giorgio, la mamma Carolina, la sorella Sandra, il nipote Samuele, gli amici e gli altri parenti.

La notizia dell’improvvisa morte di Gabriele nella giornata di ieri si è rapidamente diffusa a Rubiera, suscitando subito profondo dolore e commozione tra i numerosi conoscenti e amici del 51enne. In tanti martedì prenderanno parte alle esequie per l’ultimo addio a Gabriele.

La famiglia del 51enne ha ringraziato anticipatamente quanti parteciperanno alla cerimonia funebre.

La camera ardente per le visite, nella casa del commiato del camposanto, sarà aperta dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

m. b