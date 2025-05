Malore fatale durante il giro in bici: "Si è accasciato sotto i nostri occhi"

"Adriano era una persona disponibile, solare e simpatica: siamo sconvolti per quello che è successo". Con queste parole Luigi Arata, ciclista della Polisportiva Campeginese, ha ricordato l’amico Adriano Brugnoli, deceduto improvvisamente domenica mattina, all’età di 64 anni, durante un giro in bicicletta in montagna. Il geometra Brugnoli è stato stroncato da un malore sotto gli occhi dei suoi amici ciclisti. Il gruppo si trovava nei pressi della località di Gombio (Castelnovo Monti). "Adriano è caduto e ha perso i sensi – racconta Arata – ci siamo subito fermati e abbiamo chiamato il 112. Hanno cercato di rianimarlo, ma per Adriano purtroppo non c’è stato nulla da fare. Siamo tutti ancora sotto choc. Non siamo solo una squadra, ma un gruppo di amici-soci della Polisportiva Campeginese".

La notizia della morte di Brugnoli si è rapidamente diffusa a Campegine e anche a Cadelbosco Sopra, suscitando profondo dolore tra i tanti amici e conoscenti del 64enne. Viveva a Cadelbosco Sopra, ma era molto noto a Campegine dove lavorava come geometra operando in uno studio. "Abbiamo perso una grande persona – sottolinea sempre Arata –. Adriano avrebbe compiuto 65 anni nel mese di luglio. Era conosciuto e stimato per la sua attività di geometra. Era un grande appassionato di ciclismo. Porgiamo le condoglianze alla moglie, alla figlia e agli altri parenti".

Nella giornata di ieri i funerali del 64enne non erano stati ancora fissati. Molti i messaggi di vicinanza che sono arrivati, attraverso anche i social, ai famigliari. Domenica mattina a Soraggio di Castelnovo Monti si sono portati pure gli agenti della polizia locale dell’Unione Appennino Reggiano. Adriano è stato colpito dal malore verso le 10.20. Sul posto sono urgentemente arrivati i volontari dell’ambulanza assieme al personale dell’automedica. La Polisportiva Campeginese e il settore ciclismo hanno espresso il "loro più sentito cordoglio per la scomparsa di Adriano Brugnoli. Il ‘Drio’ come era chiamato nel gruppo, ci ha lasciato a soli 64 anni. In questo triste momento la Polisportiva Campeginese porge le più sentite condoglianze e la massima vicinanza alla famiglia".

Matteo Barca