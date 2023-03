Malore fatale in auto Addio al papà del tennista Bortolotti

Un malore improvviso lo ha colpito mentre era in auto, l’altro pomeriggio, in transito da Novellara. Immediato l’allarme ai soccorsi da parte dei familiari. Ma il pur rapido intervento del personale sanitario non è servito a salvare la vita a Leonardo Bortolotti (nella foto), 68 anni, artigiano della maglieria in pensione, che viveva a Reggiolo, dove era conosciuto e stimato. Inutili il massaggio cardiaco e il trasporto a sirene spiegate al pronto soccorso guastallese. Lascia la moglie Katia, i figli Marco (noto tennista a livello nazionale e internazionale, socio di una struttura per padel a Reggiolo) e Mattia, i fratelli Roberto e Luciano, la sorella Mirella, altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono oggi alle 15 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla per raggiungere piazza Martiri a Reggiolo e poi, a piedi, la chiesa parrocchiale.