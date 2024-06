Malore fatale in piazza. Muore poco dopo il fratello

E’ stata colpita da un malore improvviso mentre a piedi stava percorrendo un tratto del portico di piazza Mazzini, nel cuore del centro storico guastallese. Pare arrivasse dal duomo, dove si stava svolgendo una messa di fine anno scolastico dell’istituto in cui insegna una delle figlie. La donna, Marta Bertinelli, 85 anni compiuti due giorni prima, è caduta a terra. In quel momento transitava una pattuglia della polizia locale.

Uno degli agenti ha subito praticato il massaggio cardiaco, mentre arrivavano i soccorsi con ambulanza, autoinfermieristica e automedica, raggiunti anche da una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile. Dopo le prime cure, con le terapie d’emergenza che sembravano aver fatto riprendere alcuni parametri vitali, la pensionata è stata caricata in ambulanza e trasportata d’urgenza al pronto soccorso, dove si è verificato il decesso.

Marta Bertinelli aveva appena vissuto un grave lutto: appena una settimana fa aveva partecipato al funerale del fratello Augusto, medico in pensione molto conosciuto, tra i protagonisti della nascita dell’ospedale di zona, per decenni attivo nell’Avis e tra i fondatori dell’associazione Amici del Day Hospital Oncologico.

Marta Bertinelli Iorio, apprezzata artista e disegnatrice, lascia nel lutto i figli Cristiana, Donata, Veronica, Giuliano e Damiano, tutti conosciuti e stimati. La famiglia Bertinelli è nota per aver gestito in passato un importante azienda di macellazione. I funerali di Marta sono fissati per domattina, partendo alle 9,45 dall’ospedale di Guastalla per il duomo locale.

Antonio Lecci