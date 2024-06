Malore fatale nei campi. Lo trovano sul suo trattore

Se n’è andato come desiderava: alla guida del suo trattore, nelle sue amate campagne. Ideo Paluan, 86 anni, è deceduto ieri pomeriggio mentre stava "ranghinando" un terreno di sua proprietà, non distante dall’abitazione di via Zecchiere, a San Rocco di Guastalla. E’ stato un altro agricoltore a insospettirsi quando ha notato che, ormai da alcune decine di minuti, il trattore di Paluan continuava a girare in cerchio, sempre nello stesso punto. Si è avvicinato è ha notato il pensionato riverso sul volante, immobile.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa, il personale dell’automedica, raggiunti pure dai vigili del fuoco per poter recuperare in sicurezza il corpo dalla cabina del mezzo agricolo.

Le cause del decesso sono naturali, dovute a un improvviso malore. Sono intervenuti anche i carabinieri per accertamenti. Il corpo è già stato messo a disposizione della famiglia e da oggi dovrebbe essere allestita la camera ardente alla vicina Casa funeraria Città di Guastalla. I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, dovrebbero svolgersi domani o, più probabilmente, martedì, in forma semplice, con una benedizione religiosa e il trasferimento al cimitero di San Rocco. Ideo Paluan, oltre che agricoltore, era stato pure commerciante ambulante di pesce nei mercati, attività poi svolta dai figli Alberto e Romina. Lascia anche le sorelle e altri parenti. Gli amici lo ricordano come un uomo dal carattere solare, amico di tutti, ma soprattutto innamorato dell’agricoltura, della natura e del lavoro nei campi.

