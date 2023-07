Malore grave, salvato dai vigili del fuoco

Non rispondeva alle telefonate e alcuni parenti si sono preoccupati. I soccorsi sono arrivati all’abitazione di via Vecchi, a Boretto, con i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla che ieri mattina sono entrati da una finestra per consentire l’accesso al personale sanitario. L’uomo, 65 anni, era sul divano, in evidente stato di sofferenza, forse colpito da un improvviso malore. Le sue condizioni sono apparse piuttosto serie, con i valori clinici sballati. Per questo, dopo un primo accertamento sul posto, l’uomo è stato caricato sull’ambulanza della Croce rossa guastallese per essere portato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, accompagnato da personale medico. Sono intervenuti anche i carabinieri per accertamenti, evitando anche di lasciare incustodita l’abitazione, fino all’arrivo dei familiari dell’uomo.