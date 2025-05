Malore improvviso, addio a Francesco Maragioglio

Un pranzo in ristorante con i suoi familiari, poi il rientro a casa, dove è stato colpito da un malore improvviso che non ha lasciato scampo a Francesco Maragioglio, 50 anni. E’ stata la moglie, tornata a casa poco dopo di lui con altri familiari, a trovarlo a terra, in un piccolo edificio di servizio accanto all’abitazione in via Panzi, nelle campagne a San Martino di Guastalla. La moglie, Giusy Costantino, ha subito iniziato a praticare il massaggio cardiaco.

Mobilitati anche i soccorsi, arrivati con l’ambulanza della Cri locale, l’autoinfermieristica, l’automedica. "Lui stava bene fino a pochi minuti prima. Abbiamo pranzato insieme, poi è tornato a casa in bici, mentre altri di noi in macchina. Nulla faceva ipotizzare quello che stava per succedere", ha confidato la moglie. Francesco di recente aveva trovato lavoro come cuoco ai lidi ferraresi. Dopo il lungo ponte festivo era tornato a casa per una breve pausa. Sul posto l’altro pomeriggio sono intervenuti anche polizia locale e carabinieri per gli accertamenti di prassi in questi casi. Non si esclude un esame medico legale per chiarire l’esatta natura dell’improvviso malore. Lascia la madre, la moglie, tre figli, due fratelli e altri parenti.