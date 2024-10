Malore improvviso alla guida. Rianimato da poliziotti della Stradale

È stato colpito da un malore improvviso, una crisi respiratoria che si è fatta sempre più grave. È accaduto l’altra sera all’altezza del centro sportivo e delle scuole superiori di Guastalla, in via Sacco e Vanzetti. L’uomo, un 64enne residente a Reggio, era in auto con la moglie, di ritorno dalla fiera locale.

Quando ha perso i sensi, la donna ha dato l’allarme a una pattuglia della polizia stradale in transito in quel momento, un ispettore e un assistente di polizia, si sono fermati e, accortisi dell’emergenza, non hanno esitato a praticare il massaggio cardiaco con pratiche rianimatorie, direttamente lungo la strada. Nel frattempo sono stati mobilitati anche i soccorsi sanitari, arrivati poco dopo con l’ambulanza e l’automedica. L’uomo è stato intubato e trasportato d’urgenza al vicino pronto soccorso ospedaliero, per proseguire terapie che sembrano aver avuto effetto positivo. La moglie ha raccontato che l’uomo aveva manifestato qualche problema già poco prima, mentre si trovava alla fiera. Poi, con la situazione in peggioramento, avevano deciso di raggiungere la loro auto nel parcheggio per tornare verso casa. Ma, alle porte di Guastalla, con una situazione in peggioramento, è stato deciso di chiedere soccorso.