Malore improvviso, muore a 60 anni

Lutto a San Giovanni di Querciola per la morte improvvisa e prematura del noto consulente finanziario Gianni Narcisi. Aveva 60 anni. Narcisi nei giorni scorsi era stato colpito da un grave malore. Era stato poi portato in ospedale a Baggiovara dove è avvenuto il decesso. Viveva a San Giovanni di Querciola assieme alla moglie Claudia Bonini, dipendente del Comune di Viano.

"Gianni – sottolinea Fabrizio Corti, sindaco vianese – era una persona elegante, riservata e precisa, dedita alla famiglia e al lavoro. Amava passeggiare nella natura e conduceva uno stile di vita sano ed equilibrato. La sua attenzione ai minimi particolari e la sua organizzazione riflettevano un approccio alla vita che univa serietà e leggerezza. Sapeva come far ridere e scherzare in compagnia, portando sempre gioia con la sua presenza e un umorismo rispettoso e mai eccessivo. Purtroppo ci ha lasciato improvvisamente e precocemente, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità di San Giovanni e in tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato".

Gli amici ricordano che il suo amore per la cultura, l’arte, la lettura e lo studio lo ha reso un attento conoscitore dell’animo umano sia nella vita privata che nella professione di consulente finanziario. Ha svolto il suo lavoro con grande impegno: era apprezzato non solo dei colleghi, ma anche di clienti che spesso diventavano amici.

"Insieme a Claudia, dipendente del nostro Comune, Gianni ha condiviso le gioie e sfide di 25 anni di matrimonio dedicandosi con amore ad accudire i genitori anziani di entrambi. Lo ricordiamo con tanto affetto: Gianni era una persona speciale", dicono dall’amministrazione.

Sono stati donati gli organi del 60enne. I funerali di Narcisi si svolgeranno domani pomeriggio partendo alle 13.45 dalla casa funeraria della Croce Verde di Reggio per raggiungere la chiesa di San Giovanni di Querciola per la funzione religiosa di commiato. La salma sarà successivamente cremata. La famiglia di Gianni ha chiesto non fiori, ma offerte a favore della casa della carità di San Giovanni di Querciola. Grande dolore, tra i tanti amici e conoscenti del 60enne, ha suscitato la notizia della morte di Narcisi. Lo scorso giugno, all’età di 91 anni, era deceduto il padre Ero.

