Malore improvviso nel sonno. Ultimo saluto a Cristiano Spaggiari

È stato vinto da un malore improvviso a soli 56 anni di età, probabilmente nel sonno, mentre era accomodato in poltrona, davanti al televisore. Solo nelle prime ore della mattinata i familiari si sono accorti che Cristiano Spaggiari non rispondeva più, colpito da un malore che non gli ha lasciato neppure il tempo di dare l’allarme e di richiedere aiuto. Solo a quel punto è stato richiesto l’intervento del soccorsi, con la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto, all’abitazione di via Lupi e Sabbietta a Correggio, l’ambulanza e l’automedica. Ma ogni sforzo è risultato purtroppo inutile. Il corpo è stato poi trasportato alla camera mortuaria dell’ospedale San Sebastiano di Correggio, in attesa dei funerali – affidati all’agenzia Cabassi – fissati per oggi alle 16 dall’ospedale per una breve sosta davanti all’abitazione, proseguendo poi per la bocciofila di Canolo, dove si terrà un momento di raccoglimento. Il feretro sarà poi trasferito al centro di cremazione. Cristiano aveva lavorato in passato all’autofficina gestita dal suocero, deceduto un paio d’anni fa. Era anche un volontario della Polisportiva Canolese. Lascia la moglie Adriana, i figli Stefano e Simone, i genitori Gianni e Loredana, la sorella Silvia, altri parenti "e tutti coloro che gli hanno voluto bene". Eventuali offerte alla Croce rossa di Correggio.

