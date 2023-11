Malore improvviso nella notte. Muore a 47 anni Camagnoni. Grande appassionato di moto

In lutto le comunità di Taviano (Ramiseto) e Vetto per l’improvvisa morte di Paolo Camagnoni di soli 47 anni, ne danno il doloroso annuncio la moglie Roberta Rocca, il figlio adolescente Mattia, la mamma Maria e il fratello Michele, parenti ed amici. Nel dolore le comunità di Taviano di Ramiseto, dove Paolo abitava con la sua famiglia, e Vetto in quanto paese d’origine di Paolo dove abita la sua mamma Maria e altri parenti. Lavorava presso una ditta di movimento terra di Gottano (comune di Vetto) e anche il giorno prima aveva lavorato regolarmente. Ieri mattina la moglie, visto che tardava ad alzarsi, è andata a chiamarlo si è trovata di fronte al dramma. Inutile l’immediato soccorso con tentativi di rianimazione, sul posto i sanitari della Croce Verde Alto Appennino e l’automedica di Castelnovo Monti il cui medico ha solo potuto constatare avvenuto decesso. Paolo Camagnoni era conosciuto come un bravo lavoratore con la passione della moto.

Questa sera alle 20 verrà recitato un santo rosario di suffragio presso l’oratorio di Taviano. I funerali avranno luogo domani pomeriggio, con partenza alle 14,45 dalla Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 151 a Castelnovo per la chiesa di Camporella di Ramiseto, dove alle 15 verrà officiata la Santa Messa. Quindi il feretro proseguirà per il cimitero locale. La camera ardente del caro defunto è allestita presso la Casa Funeraria Mammi-Castelnovo, orario di visite 8-18,30. La famiglia ringrazia coloro che parteciperanno alle esequie.

s. b.