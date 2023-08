Malore in auto, soccorso un 70enne

Il tempestivo soccorso potrebbe aver evitato guai peggiori a un pensionato settantenne residente a Novellara, raggiunto da un’ambulanza della Croce rossa locale, ieri mattina a Fabbrico, che era in transito, di ritorno da un altro servizio svolto in zona. Sono stati alcuni passanti a notare l’uomo, in difficoltà, che chiedeva aiuto dall’interno della sua auto, dopo essere stato colpito da un malore. Proprio in quel momento era di passaggio l’equipaggio della Croce rossa del paese, in via XXV Aprile.

E’ stato lo stesso equipaggio dell’ambulanza a fornire in tempo reale la situazione alla centrale operativa del 118, che ha mobilitato il personale dell’autoinfermieristica di Correggio. Una volta sul posto, però, ci si è accorti che la situazione clinica non era affatto rassicurante. È stata mobilitata anche l’automedica della Bassa, in quel momento impegnata per un grave malore, con il paziente diretto da Novellara verso l’ospedale.

L’equipaggio dell’automedica è stato dunque dirottato per l’intervento di Fabbrico, decidendo infine per il trasporto del paziente al Santa Maria Nuova di Reggio, per valutare gli effetti di una possibile emorragia celebrale. Proprio il tempestivo allarme e il passaggio immediato dell’ambulanza potrebbero aver evitato conseguenze peggiori al pensionato.