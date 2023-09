Malore in bici: muore per strada a 59 anni

Un uomo di 59 anni, Kamaljit Singh, è stato stroncato da un malore mentre stava percorrendo in bicicletta via Viottolo Peloso a Casalgrande. Il 59enne, di origine indiana e residente nel comune di Casalgrande, è stato trovato privo di vita nella prima mattinata di ieri. Secondo le prime informazioni stava recandosi in bici al lavoro in un’azienda agricola. Singh si trovava in un fosso vicino a una strada di campagna poco trafficata, mentre la bicicletta era sull’arteria. Nessuno avrebbe assistito al momento in cui il 59enne è finito a terra.

Un anziano, durante una camminata, verso le sei ha poi notato il corpo di Singh. Il pensionato non era in però possesso del cellulare ed è tornato casa per avvertire subito telefonicamente il figlio barista. "Mio padre mi ha chiamato – racconta Davide Mammi, gestore del bar ‘I Care’ – per informarmi della presenza di un uomo a terra in via Viottolo Peloso. Ho mandato sul posto due clienti del bar tra cui un ex infermiere che, arrivato sul luogo, ha capito che era già deceduto. Hanno lanciato l’allarme al 118". Sono prontamente intervenuti i volontari di un’ambulanza e il personale dell’automedica, ma non c’è stato nulla da fare. Sono arrivati anche i carabinieri per eseguire gli accertamenti appurando che Singh era morto per cause naturali. Esclusa l’ipotesi di un incidente con il coinvolgimento di altri mezzi. Il 59enne è stato colpito da un malore fatale. La salma è stata successivamente trasferita alla camera mortuaria dell’ospedale Magati di Scandiano.

Matteo Barca