Malore in bici, soccorso un 45enne

Un uomo di 45 anni è stato trovato riverso a terra, nella tarda mattinata di ieri, probabilmente dopo una caduta in bici, che non si esclude possa essere stata favorita da un malore improvviso. L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno nella zona tra via Massenzatico e via per Reggio, in località Budrio di Correggio, non distante dal confine con la città capoluogo. Alcuni passanti hanno notato l’uomo a terra – risultato residente in zona – che inizialmente era privo di sensi.

Sono intervenuti sul posto gli equipaggi dell’ambulanza della Croce rossa correggese e dell’autoinfermieristica del San Sebastiano, raggiunti poco dopo dall’elisoccorso giunto da Parma e atterrato in un campo vicino al luogo dell’incidente. Il ciclista è stato poi trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio a bordo dell’ambulanza, ma accompagnato dal personale medico, per valutare l’entità del trauma facciale e gli eventuali effetti del possibile malore che potrebbe aver colpito l’uomo mentre stava pedalando. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Pianura reggiana per effettuare gli accertamenti tecnici, anche per avere conferma se si è trattato di una caduta avvenuta senza il coinvolgimento di altri veicoli, come sembrano dimostrare gli elementi raccolti finora.

Sempre ieri si sono avuti altri incidenti sulle strade della Bassa. Due gli schianti a Cadelbosco Sopra: uno in via Dante Alighieri e il secondo (con due vetture coinvolte) nei pressi della rotatoria di via Augera, al confine con Reggio.

