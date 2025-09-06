Calzaturiero tra luci e ombre
Alessandro Caporaletti
Calzaturiero tra luci e ombre
ReggioEmilia
6 set 2025
GIOVANNI FIACCADORI
Cronaca
Malore in casa: muore a soli 53 anni

Un grave lutto ha colpito la comunità scandianese per la morte improvvisa di Lucia Pesce, causata da una crisi cardiaca fulminante. Lucia aveva compiuto 53 anni lo scorso 10 luglio e negli ultimi tempi per problemi di salute non riusciva a svolgere nessuna attività lavorativa.

In molti però ricordano Lucia per il suo carattere solare e simpatico, quando lavorava nel settore ceramico, nell’azienda storica di Pratissolo lo Studio Runway, specializzato nella decorazione sulle piastrelle. La donna era originaria della Campania, ma già da anni era residente a Scandiano con la numerosa famiglia. La sera scorsa, è stata colta da malore nella propria abitazione nel quartiere Giardino, dove abitava.

Inutili i tentativi da parte del personale del 118, per cercare di rianimare la donna 53enne, che lascia nel dolore i familiari, dal figlio Nicholas alla madre Carmela, il papà Rocco, la sorella Rosanna, il fratello Gerardo, il cognato Luigi, la cognata Fortura e gli adorati nipoti Giovanni, Simone e Rocco. Per desiderio della famiglia di Lucia, ai fiori sono preferite opere di bene, in memoria della cara congiunta.

Oggi è il giorno dell’addio a Lucia, partendo alle 15 dall’obitorio dell’ospedale di Scandiano, a cura delle Onoranze Anceschi, per la chiesa parrocchiale di Santa Teresa. Dopo il rito la cremazione al cimitero di Coviolo.

gi.fi.

© Riproduzione riservata

