Malore in casa, muore un 42enne

I familiari si sono insospettiti nel non ricevere risposte al telefono dal loro congiunto. E ieri pomeriggio, andati a verificare a casa, dove l’uomo viveva da solo, hanno scoperto che era privo di vita da alcune ore. E’ accaduto a Luzzara, in un’abitazione di via Stradello Savi. Verso le 14,30 i familiari hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. I vigili del fuoco di Guastalla hanno forzato una finestra per entrare, mentre giungevano l’ambulanza della Croce rossa e l’autoinfermieristica. In camera da letto si trovava il corpo senza vita di Praminder Singh, 42 anni, di origine indiana ma da anni residente nel Reggiano.

Un malore improvviso, forse nella notte, ha stroncato l’uomo. Sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e del reparto operativo per accertamenti. Che hanno confermato l’ipotesi del decesso per cause naturali. Il corpo è già a disposizione dei familiari per poter fissare i funerali, affidati all’agenzia Bernardelli. L’uomo lascia moglie, due figli e altri parenti, tra i quali i genitori che vivono in India. In passato Singh aveva lavorato al centro di solidarietà "Nuovamente" di Gualtieri.

Antonio Lecci