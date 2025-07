Malore in consiglio, ricoverata l’ex sindaca

Un malore improvviso mentre era appena iniziato il consiglio comunale, l’altra sera in municipio a Poviglio.

Al momento della prima votazione, l’ex sindaca Cristina Ferraroni (ora consigliere comunale) ha manifestato un disturbo nel parlare. Situazione che ha fatto subito allarmare i presenti, dal momento che l’ex prima cittadina, infatti, non era in grado di spiegarsi in modo compiuto, con frasi a tratti incomprensibili. "Male, sto male", le uniche parole che però sono state ben chiare. Immediatamente ci si è accorti di una situazione anomala, che ha convinto non solo a sospendere subito la seduta del consiglio comunale, ma anche a fare intervenire i soccorsi sanitari, mobilitando la centrale operativa del 118.

In pochi minuti sono arrivati sul posto gli operatori dell’ambulanza, raggiunti anche dall’automedica. Dopo alcuni attimi in cui si è cercato di valutare la situazione clinica, l’ambulanza e il personale medico si sono diretti con la Ferraroni al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. L’ex sindaca è sempre rimasta cosciente e vigile, pur se con una "sensazione strana" dovuta proprio agli effetti del malore. Dopo alcune ore ha dato evidenti segni di ripresa, anche nel modo di parlare, tornato finalmente regolare.

"Ho avuto una strana sensazione. E mi sono accorta di non riuscire a esprimermi come avrei voluto. Faticavo a parlare", ha raccontato ieri la Ferraroni dall’ospedale cittadino, ma in condizioni apparse migliori rispetto alla sera precedente. Ora è previsto un ricovero nel reparto di Neurologia per poter ricostruire esattamente quanto accaduto, cercando di trovare l’esatta causa del malore.

La seduta del consiglio comunale che era stata subito sospesa, è stata poi rinviata a data da destinarsi. L’altra sera era prevista pure una discussione sul tema della sicurezza pubblica in paese, dopo una lunga serie di episodi, con protagonisti soprattutto ragazzi giovanissimi, che hanno provocato parecchia preoccupazione tra molti cittadini.