Guastalla (Reggio Emilia), 10 giugno 2019 – Proseguono gli accertamenti sul malore che ha colpito un ragazzo di 18 anni, venerdì pomeriggio, al centro Le Piscine di Guastalla, mentre con gli amici festeggiava in vasca la fine dell’anno scolastico. Il giovane da subito è stato ricoverato nella rianimazione del Maggiore di Parma, con la sua vita appena a un filo di speranza. I carabinieri di Guastalla hanno acquisito le immagini delle telecamere della struttura di via Sacco e Vanzetti.

La registrazione, pur se con immagini non perfettamente definite, permette di ricostruire gran parte di quanto accaduto. Si nota la regolare presenza di tre bagnini a bordo vasca. Proprio uno di loro, dopo aver notato qualcosa di sospetto, si alza e si avvicina al punto in cui si trova un giovane in apnea. Dopo un istante di osservazione, il bagnino si getta in acqua e recupera il ragazzo. Poi vengono avviate le terapie di emergenza. Ora si stanno analizzando i vari fotogrammi per capire in quale momento il giovane si getta in acqua e quanto tempo ha trascorso sott’acqua prima di essere recuperato. I familiari del giovane già nei giorni scorsi hanno chiesto a tutti gli amici e conoscenti di pregare per il 18enne, affinché possa riprendersi da questa terribile disavventura.