Malore in pista, cade sciatore: portato a Parma

Primo giorno di attività sciistica sull’Appennino reggiano, primo intervento di soccorso in pista per uno sciatore colto da malore, portato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma: non era in pericolo di vita. L’intervento è stato fatto in tempi rapidissimi grazie al soccorso in pista: allertata la centrale 118, è subito arrivato l’eliParma, atterrato sulla neve (foto). È successo ieri mattina intorno alle 10, su una delle piste della stazione sciistica di Cerreto Laghi, primo giorno di apertura degli impianti sciistici: durante la discesa uno sciatore è caduto in pista a seguito di un malore. Una caduta che ha immediatamente destato la preoccupazione degli altri appassionati presenti sullo stesso percorso che hanno immediatamente allertato il 118 soccorso, che ha fatto alzare in volo l’elisoccorso da Parma. In breve tempo è arrivato l’eliParma, atterrato sulla neve dove si trovava lo sciatore colto da malore. L’équipe medica dell’elisoccorso ha subito prestato le prime cure sul posto allo sciatore che nel frattempo aveva perso conoscenza. Quindi, immediatamente stabilizzato dai paramedici, l’uomo è stato caricato sull’elicottero e portato all’ospedale Maggiore di Parma dove è entrato in codice ‘giallo’, ossia in condizioni di media gravità. Il tutto pare dovuto, secondo i soccorritori, a un malore che ha colto lo sciatore durante una normale discesa con conseguente caduta che però non gli ha provocato particolari danni. Pronto intervento del soccorso in pista con carabinieri e polizia dotati di motoslitta che, durante il soccorso, hanno bloccato l’attività sciistica, ripresa regolarmente subito dopo.

s. b.