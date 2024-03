Malore in strada, è gravissima. Cittadini mobilitati per i soccorsi

Momenti di grande paura ieri mattina a Vezzano per una donna colpita da un malore nei pressi della statale 63 all’altezza del bivio per Pecorile.

Alcuni cittadini, verso le 11, hanno notato una persona accasciata a terra sul marciapiede. Nessuno ha perso tempo. E’ stata attivata la centrale del 118 mentre sul posto è arrivato per prestare i primi soccorsi il parrucchiere Roberto Codeluppi (volontario della Croce Rossa di Casina) del vicino centro commerciale vezzanese.

Si è fermato anche un ragazzo e una commerciante di La Vecchia.

Fondamentale inoltre l’intervento della polizia provinciale. Mentre da Reggio stava rientrando verso Castelnovo Monti, una pattuglia ha infatti notato la donna accasciata a terra con accanto due uomini. L’equipaggio si è fermato e ha constatato che la donna era priva di conoscenza, probabilmente colpita da malore non presentando alcuna lesione. I due agenti, in stretto contatto con gli operatori del 118, hanno iniziato le manovre salvavita e la procedura per l’utilizzo del defibrillatore, in dotazione al mezzo della polizia locale della Provincia.

Sul luogo anche l’automedica e l’ambulanza della Croce Verde. Sul posto si sono portati i carabinieri di Vezzano per accertare l’identità della signora, che stava rientrando dalla spesa, in quanto non aveva documenti. La donna, dopo le prime cure, è stata portata in gravissime condizioni di salute all’ospedale Santa Maria Nuova.

Ieri pomeriggio risultava ricoverata in prognosi riservata.

Matteo Barca