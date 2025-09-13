Malore mentre corre . Morto Paolo Magnani

Ha suscitato vasto cordoglio in tutta Scandiano, la scomparsa improvvisa del 73enne Paolo Pietro Magnani. Magnani, personaggio molto noto e stimato per la lunga attività di lavoro in Confcommercio, era solito nel tempo libero praticare sport. Come giovedì sera, quando partito dall’abitazione di via Diaz si stava dirigendo verso l’anello nei pressi dello stadio Torelli.

Poco dopo le 19, Paolo è stato colto da un malore fulminante, mentre correva nei pressi di via Palmiro Togliatti. Inutili i soccorsi da parte del 118 che ha inviato a Scandiano anche l’elisoccorso, atterrato nel vicino stadio. Il personale sanitario della Croce Rossa, ha effettuato a lungo le pratiche rianimatorie, ma purtroppo per Magnani non c’è stato nulla da fare, mentre sul posto giungevano anche i carabinieri della locale tenenza.

Constatato dal medico il decesso, la salma di Magnani veniva recuperata dalle Onoranze Ferrari Simone e trasferita nell’obitorio del presidio ospedaliero. Paolo Magnani è stato un apprezzato impiegato come addetto fiscale, funzionario storico della Confcommercio, delegazione di Scandiano fin dai tempi del direttore Antonio Claser, rimanendo in servizio fino all’età pensionabile.

Non solo, perché nonostante l’avanzare dell’età, Paolo ha continuato a mettere a disposizione la sua competenza, facendo consulenze anche con Ascom di viale Timavo a Reggio. A Scandiano Magnani è stato un prezioso punto di riferimento per tanti negozianti e commercianti del paese. In molti lo ricordano anche come giovane tesserato iscritto al partito della Democrazia Cristiana.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15, muovendo dalle camere ardenti dell ospedale Magati per la chiesa parrocchiale di Santa Teresa, dove verrà celebrata la messa. Piangono la scomparsa di Paolo, la compagna Paola, i fratelli Ilario ed Eugenio, la cognata Teresa e i nipoti Valerio, Giulia, Gabriele e Francesco.

Nel sito “Scandian lè un gran Scandian“ Paolo viene ricordato con una bella immagine in vacanza: ’Ciao Paolo, vogliamo ricordarti così, con la tua Liguria che ti accompagna nella camminata più lunga, buona strada ragazzo’.

Gianni Fiaccadori