Malore mentre è in bici. Apprensione per Don Gianni

C’è tanta apprensione tra i parrocchiani di Cadelbosco Sopra, per le condizioni di don Gianni Repetti, 70 anni, ieri mattina rimasto gravemente ferito in una caduta in bicicletta avvenuta nel centro di Zurco, su una pista ciclabile accanto all’ex Statale 63.

Secondo le prime indiscrezioni, a favorire la caduta potrebbe essere stato un malore improvviso.

È successo tutto in pochi minuti prima delle 9 di ieri mattina. Sono state due donne, residenti a poca distanza, a prestare il primo soccorso al sacerdote, in attesa dell’arrivo sul posto dell’ambulanza, dell’automedica e del personale dell’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo vicino al luogo dell’incidente.

Dopo i primi accertamenti, don Gianni è stato trasportato in volo all’ospedale Maggiore di Parma in codice rosso.

Sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Terra di Mezzo per eseguire i rilievi. I testimoni ascoltati hanno confermato la caduta autonoma del ciclista, senza coinvolgimento di altri veicoli.

Già ieri don Gianni è stato sottoposto a un intervento in sala operatoria per far fronte agli effetti del trauma.

In serata invece, numerosi fedeli si sono ritrovati in chiesa, a Cadelbosco Sopra, per un momento di preghiera.

Antonio Lecci