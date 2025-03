Malore nel cantiere a Tre Ponti. Trauma cranico per un operaio

Un operaio edile di 59 anni, D.T., residente nel Parmense, è stato portato in ospedale in elicottero dopo un infortunio sul lavoro, una caduta avvenuta nel cantiere dove stava operando, verso le 10 di ieri in località Tre Ponti, alla periferia di Brescello. Forte il sospetto che la caduta possa essere stata provocata da improvviso malore. L’uomo ha riportato un violento trauma cranico con ferita lacero contusa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza della Croce azzurra locale, l’autoinfermieristica di Guastalla, raggiunti poco dopo dall’elisoccorso di Parma, atterrato in un’area accanto all’azienda in cui si stavano effettuando i lavori nel cantiere.

L’uomo, apparso cosciente, dopo le prime valutazioni sanitarie, è stato caricato in elicottero e trasportato al Maggiore di Parma in condizioni giudicate di media gravità. Non risulta in pericolo di vita.