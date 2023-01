Malore nel garage, muore 57enne

E’ stato colpito da un malore fatale mentre si trovava nella sua autovettura, nel garage di casa. E accaduto nella tarda mattinata di ieri in un quartiere residenziale situato alla prima periferia di Novellara. E sono stati chiamati i vigili del fuoco per poter consentire ai soccorsi sanitari di poter intervenire, in quanto non c’era adeguato spazio attorno alla vettura. Si è poi riusciti a trasferire la vettura nel cortile esterno.

Ma per l’uomo, un 57enne di origine straniera, non c’era più nulla da fare. Le cause del decesso sono naturali, dovute probabilmente a una improvvisa emorragia. Oltre all’ambulanza e all’automedica, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. E’ stato un familiare a notare l’uomo in auto, privo di sensi, dando poi l’allarme alla centrale operativa del 118.