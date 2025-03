Malore nel sonno, muore a 57 anni. Massimo Soragni

E’ stato un familiare ad accorgersi dell’emergenza, in seguito a un malore improvviso che ha colpito nel sonno Massimo Soragni, detto "Mappi", 57 anni, trovato privo di conoscenza nel suo letto, deceduto probabilmente nel sonno. L’altra mattina è scattato l’allarme ai soccorsi nell’abitazione di Soragni, in via Amendola a Rio Saliceto. Sono arrivati l’ambulanza e il personale dell’automedica. Sono state avviate subito terapie di emergenza. Ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Già alcuni anni fa Massimo era stato colpito da un grave malore, da cui si era ripreso. Soragni, originario di Reggio, abitava a Rio Saliceto. Lascia nel lutto la moglie Stefania Guaitolini, le figlie Elisa e Giulia, altri parenti e numerosi amici. La camera ardente è stata allestita all’ospedale San Sebastiano di Correggio. I funerali, affidati all’agenzia Bonini, si svolgono stamattina alle 10 con rito cattolico al cimitero di Massenzatico, a Reggio. La salma verrà poi cremata. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti da amici e conoscenti quando si è diffusa la notizia dell’improvviso decesso dell’uomo.