Malore nella notte, 42enne trovato cadavere a Luzzara

I soccorsi in Stradello Savi

Luzzara (Reggio Emilia), 12 gennaio 2023 - I familiari si sono insospettiti nel non ricevere risposte al telefono. E nel pomeriggio, andati a verificare a casa, dove l’uomo viveva da solo, hanno scoperto che era privo di vita ormai da alcune ore. E’ accaduto a Luzzara, in una abitazione di via Stradello Savi, nel centro abitato del paese. Arrivati davanti all’abitazione, non ricevendo risposte, i familiari hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. I vigili del fuoco di Guastalla hanno forzato una finestra per poter entrare, mentre in Stradello Savi giungevano anche l’ambulanza della Croce rossa e l’autoinfermieristica. In casa, in camera da letto, si trovava il corpo senza vita di Praminder Singh, 42 anni, di origine indiana. Un malore improvviso, forse tra la serata e la notte, ha stroncato l’uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile insieme ai colleghi del reparto operativo per accertamenti. Che hanno confermato l’ipotesi del decesso per cause naturali, tanto che poco dopo è stato concesso il nulla osta per l’immediata messa a disposizione del corpo ai familiari, per poter fissare i funerali. L’uomo lascia moglie, due figli e altri parenti.