Malore nella notte, muore giovane di 37 anni

Un fulmine a ciel sereno ha sconvolto la comunità di Felina: l’altra notte è deceduto a seguito improvviso malore Christian Dall’Oglio, appena 37 anni, residente nella frazione a nord di Castelnovo.

A dare il doloroso annuncio della scomparsa sono la compagna Ramona (presidente del Parco Tegge), il papà Alvarez, la sorella Federica e gli altri parenti.

La camera ardente è allestita presso la ’Casa Funeraria Mammi’ a Castelnovo Monti in via Macchiusa 15/1, aperta dalle 8 alle 18.30.

Christian Dall’Oglio era un giovane sereno e tranquillo, molto conosciuto e stimato da tutti. Lavorava a Reggio ma aveva scelto di restare a vivere – insieme alla compagna Ramona – nella sua Felina, paese d’origine.

Verso le ore 3,00 dell’altra notte il giovane è stato colto da un improvviso malore. Allertati subito dalla compagna Ramona i soccorsi sono arrivati poco dopo.

Purtroppo, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario, per Christian non c’è stato nulla da fare. Il medico ha solo potuto constatare il decesso per arresto cardiocircolatorio.

La notizia dell’improvvisa scomparsa di Christian si è rapidamente diffusa ieri mattina in tutto il paese lasciando dietro di sè un’eco di profonda tristezza e di partecipazione al lutto dei familiari, affranti dal dolore per la perdita del congiunto.

I funerali avranno luogo in forma civile domani sabato 1 febbraio alle ore 10 partendo dalla Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 15/1 a Castelnovo Monti per giungere direttamente al cimitero di Felina, dove seguirà l’ultimo saluto di commiato al caro defunto Christian Dall’Oglio.

s.b.