Malore per il caldo mentre percorre la ferrata sulla Pietra

Malore sulla ferrata della Pietra, interviene l’eliPavullo: è accaduto venerdì sera quando una squadra del Soccorso Alpino, attivata dalla centrale del 118, è intervenuta alla Pietra di Bismantova per prestare soccorso a una donna ora colta da malore e in difficoltà. L’escursionista di 35 anni, mentre stava percorrendo la Ferrata degli Alpini con un amico, ha avuto un improvviso malore, probabilmente dovuto al caldo elevato. Sul posto la squadra del Saer Monte Cusna che nel frattempo ha attivato l’elisoccorso di Pavullo con tecnico e medico a bordo. Giunto sul posto, l’elicottero ha recuperato, tramite verricello, la paziente che è stata trasportata alla piazzola di atterraggio di Castelnuovo Monti dove è giunta l’ambulanza per i controlli del caso.

s.b.