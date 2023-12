Malore, precipita nella scarpata

Esce di strada a seguito di un malore e, ribaltandosi con l’auto, la donna al volante è finita in fondo a un prato riportando un grave politrauma. Subito allertata la centrale del 118 da persone in transito; sono quindi giunti sul posto gli operatori sanitari della Croce Verde di Castelnovo Monti-Vetto, l’automedica e i vigili del fuoco di Castelnovo Monti, carabinieri e polizia locale. L’incidente è accaduto ieri mattina poco dopo le 8 lungo la statale 63, in via Legoreccio, località tra la Croce e il bivio per Felina, vittima una quarantenne di Castelnovo Monti la quale, mentre viaggiava alla guida della propria auto in direzione Reggio, dopo un malore ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltata lungo il pendio oltre la scarpata di valle. Immediatamente soccorsa, la signora, cosciente, presentava comunque una situazione critica per cui era stato attivato anche l’elisoccorso, successivamente sospeso. Prestate le prime cure sul posto e stabilizzata, la quarantenne, molto sofferente, è stata quindi trasferita in ambulanza all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Castelnovo Monti, la polizia locale ha provveduto al controllo del traffico sulla statale 63, mentre i vigili del fuoco hanno recuperato l’auto finita in fondo al campo.

s. b.