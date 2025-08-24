Malore sul campo di calcio: soccorso un 28enne

Un urlo e poi la perdita di sensi hanno fatto scattare l’allarme, nel primo pomeriggio di ieri, per un giovane di 28 anni, di origine straniera ma residente a Guastalla, che davanti agli occhi di due suoi amici è stato colpito da un improvviso malore. Lo svenimento e le difficoltà evidenti di riprendere i sensi hanno fatto preoccupare i presenti. È accaduto in uno dei campi di gioco della struttura polivalente di via Spagna, a Pieve di Guastalla. È scattato il codice rosso alla centrale operativa del 118, che ha inviato l’ambulanza della Croce rossa (che si trova a poche centinaia di metri di distanza) e il personale dell’autoinfermieristica. A loro si è aggiunto pure il personale dell’automedica della Bassa, arrivata da Novellara a sirene spiegate. Dopo le prime cure, prestate direttamente sul posto, a bordo campo, il giovane ha manifestato segni di lieve ripresa, pur se restando in uno stato di choc, forse per un problema di natura neurologica. Per lui è stato disposto il trasferimento immediato al vicino pronto soccorso ospedaliero per poter chiarire l’esatta natura di quanto accaduto. Ai campi di via Spagna frequentemente si ritrovano anche gruppi di giovani per partitelle di calcio.