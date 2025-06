Malori al mare, lutti a Rolo e Guastalla

Reggio Emilia, 11 giugno 2025 - Due lutti colpiscono la comunità della Bassa Reggiana per malori che hanno stroncato due uomini mentre si trovavano in vacanza al mare. Abitava a Rolo il 74enne Lanfranco Cucchiarini, ingegnere, ex insegnante a Modena e pure ex assessore comunale a Rolo. In vacanza ad Ascea, nel Cilento, è stato colpito da un malore mentre si trovava in una piscina dell’Olimpia Cilento Resort, in provincia di Salerno. Immediato il soccorso quando ci si è resi conto dell’emergenza. Sono intervenuti ambulanza e automedica. Ma per Cucchiarini non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato giudicato per cause naturali, con la salma subito messa a disposizione dei familiari per i funerali, che si svolgono a Rolo in forma strettamente privata. Lascia la moglie Vera Predieri, i figli Antonio (consigliere comunale a Rolo) e Giusto (attore di professione). Forte il cordoglio a Rolo per una persona conosciuta e stimata. E a Lampedusa, in Sicilia, è stato vinto da malore Edmondo Salardi, detto Eddy, 63 anni, che abitava a Pieve di Guastalla. era stato impiegato alla Cantina sociale a Gualtieri, in pensione da un paio d’anni. La moglie, Anna Rovesti, è la responsabile della profumeria Comar in centro a Guastalla. Lascia anche la figlia Alice e la madre. I funerali potrebbero svolgersi sabato. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate al centro Colibrì di Novellara.