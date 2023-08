Malori e overdose da droga e alcol, soccorsi a Reggiolo e Boretto

Diversi interventi per overdose di sostanze stupefacenti nell’arco di pochissime ore. Mercoledì sono state diverse le richieste di soccorso nella Bassa per intossicazioni da droga. Già ieri abbiamo riportato del caso di Campagnola, dove un uomo trentenne, abitante nel Bolognese e ospite in questi giorni di una donna nel paese reggiano, è stato trovato privo di sensi dopo aver ingerito sostanze stupefacenti. E’ stato subito soccorso da ambulanza e personale sanitario per essere trasportato d’urgenza all’ospedale di Guastalla, in condizioni piuttosto serie.

Simile situazione nella vicina Reggiolo, dove una persona è stata raggiunta da ambulanza e autoinfermieristica nella sua abitazione, con un malessere generale dovuto a un abuso di droghe. La donna è stata portata subito in ospedale, dove ha dato segni di ripresa. Non risulta in pericolo di vita.

Nelle stesse ore intervento di emergenza anche a Santa Croce di Boretto, dove un uomo di 59 anni è stato colto da crisi in strada, forse dopo il consumo di droga e alcolici. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, privo di sensi, tanto da mobilitare ambulanza, automedica e autoinfermieristica. Dopo le prime cure è stato accompagnato all’ospedale di Guastalla, in stato soporoso, ma non in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i carabinieri, per svolgere adeguati accertamenti sul presunto consumo di droga alla base dei malori.