Malori sulle piste, salvati dai carabinieri Soccorsa anche una bimba di 10 anni

Spalle lussate, fratture alle gambe e alcuni malori, di cui uno accusato addirittura da una bimba di 10 anni. Lo splendido weekend innevato che ha caratterizzato l’Appennino ha portato con sé anche alcune problematiche. E lo sanno bene i carabinieri sciatori delle stazioni di Collagna e Ventasso, intervenuti in 7 diverse occasioni nel soccorrere turisti in difficoltà. La prima chiamata è stata sabato mattina per un ventenne, caduto con lo snowboard. Per lui una forte lussazione al ginocchio a causa di una rovinosa caduta ha richiesto il trasporto a valle tramite motoslitta, per poi essere trasportato in ospedale. Non è andata meglio domenica ad altri tre sciatori, che tra lussazioni e fratture sono stati portati al Sant’Anna di Castelnovo Monti per le cure del caso. Ma a preoccupare gli uomini dell’Arma sono state anche le richieste di soccorso per turisti colti da malore. A spaventare domenica è stata soprattutto una bimba di 10 anni residente a Parma, che ha perso i sensi accasciandosi a terra vicino a una seggiovia al Cerreto. Il tutto peraltro davanti al padre, terrorizzato. Immediato l’intervento dei carabinieri che hanno iniziato le prime manovre di soccorso; fortunatamente la piccola si è pian piano ripresa, venendo poi riaffidata al genitore dopo una prima visita di controllo. Dinamica simile per un ‘ciaspolatore’ tra i boschi del Ventasso sabato, e per un 41enne domenica sempre in prossimità degli impianti sciistici del Cerreto, che era crollato improvvisamente a fianco della macchina appena parcheggiata. Anche in questo caso il tempestivo intervento dei carabinieri ha messo subito in sicurezza i due uomini, poi portati coscienti in ospedale per ulteriori controlli di accertamento. In ogni caso visto il grande afflusso di sciatori, l’Arma ha ricordato il decalogo del ‘buon sciatore’ da adottare sulle piste. Rispetto per gli altri e padronanza della velocità sono la base di partenza. Poi proprio come in strada, lo sciatore a monte, che vede chi c’è sotto di lui, ha la responsabilità maggiore sia nella scelta della direzione che negli eventuali sorpassi, cercando di mantenere la distanza.

Anche la polizia stradale è intervuta al Cerreto domenica, per la totale congestione del traffico dovuta all’affluenza agli impianti sciistici: accertava due violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica delle quali una a seguito di incidente senza lesioni.