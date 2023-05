Maltempo, ancora danni Giro d’Italia salvo per un pelo

Poteva andare peggio: viste le tragedie in Romagna, il maltempo sembra non presentare qui un conto troppo salato. Il Giro d’Italia si è salvato per un pelo: dopo quella di domenica a Montelusino, sempre a Baiso ieri verso ora di pranzo c’è stata un’altra frana, questa volta sulla Sp107 dove i ciclisti erano passati da meno di 24 ore. La circolazione è rimasta bloccata fino a sera, mentre non hanno creato problemia alcuni massi caduti sulla Sp57 ad Atticola di Vetto. Nel pomeriggio per qualche ora è stata bloccata per frana via San Michele a Carpineti e, per lo stesso motivo, è stata interrotta anche la comunale per Cortogno tra le Costole e Le Vaglie, a Casina. Riaperta come loro la ’pista’ Gatta - Pianello che costeggia il Secchia: chiusa preventivamente, è stata riaperta alle 16 quando il livello del fiume si è abbassato. A Veggia dalla tarda mattina i Comuni di Casalgrande e Sassuolo hanno per precauzione chiuso il ponte, dopo che il Secchia aveva sfiorato i 12,3 metri della soglia rossa. Dalle 6 di stamattina è tuttavia riaperto. In tutta Scandiano ci sono stati disagi, con allagamenti di campi e cortili. L’Enza ha retto la piena senza bisogno di chiudere il ponte di Sorbolo (l’idrometro ha sfiorato la soglia critica di 10 metri) sfruttando le casse di espansione lungo il suo corso.

A Rubiera intorno alle 12 sulla Statale 9 per pochi minuti il Secchia ha toccato la soglia rossa e sempre lì alla stessa ora l’ha sfiorata il ponte sul Tresinaro: era a 3,80, sarebbe scattata a 4. A Reggio alle 5 del mattino un grosso acero è caduto in via Monte Penna, distruggendo un cancello e una Yaris rossa, mentre il Crostolo è rimasto sotto controllo.

I treni hanno subito disguidi: Fer ha sospeso con autobus sostitutivi la circolazione tra Barco e Ciano e tra Casalgrande e Sassuolo. Problemi anche per l’Ausl: il centralino per le prenotazioni di visite in libera professione ha sede a Cesena, pertanto per prenotare ha consigliato vie alternative.