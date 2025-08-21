Maltempo, apprensione per i fiumi. Forti piogge in città e provincia. Monitoraggio dei Vigili del fuoco

E’ stato dal tardo pomeriggio e dalla prima serata di ieri che la attesa (e temuta) ondata di maltempo ha mostrato maggiormente i suoi effetti nel territorio reggiano. Dopo un pomeriggio tranquillo, infatti, la perturbazione – rappresentata da un fronte compatto di piogge – ha iniziato a interessare il Crinale reggiano, con un elevato carico di umidità e attività elettrica. Secondo i dati diffusi da Meteo Reggio, infatti, si è trattato di un sistema temporalesco che ha all’attivo oltre 22 mila fulminazioni in un’ora.

Il Crinale sembra aver limitato l’effetto della perturbazione. Ma già ieri pomeriggio è stata attivata la Sala Operativa Provinciale Integrata, struttura di Protezione civile che coordina le attività di risposta alle emergenze a livello provinciale. E’ il centro nevralgico dove confluiscono le informazioni provenienti dal territorio e dove vengono prese le decisioni operative per gestire le situazioni di crisi. Nel primo pomeriggio di ieri si è svolto l’incontro del Ccs, il Centro coordinamento soccorsi, convocato dalla Prefettura reggiana, coinvolgendo vari enti e i sindaci del territorio. E’ stata confermata l’allerta gialla e arancione per possibili forti temporali. Pur concentrandosi nella zona del Crinale, le intense precipitazioni possono provocare conseguenze anche nelle zone di Pianura, in particolare per il potenziale rischio di innalzamento dei corsi d’acqua come Secchia, Crostolo ed Enza. Sono stati previsti possibili innalzamenti repentini degli idrometri per quanto riguarda i bacini di Enza e Secchia. Nella serata di ieri i livelli idrometrici dei corsi d’acqua principali risultavano bassi. Ma già oggi si prevede un incremento.

Favorevole la situazione del fiume Po che – ieri a oltre tre metri sotto lo zero idrometrico – è in grado di accogliere rapidamente una notevole quantità d’acqua dagli affluenti, in caso di piene degli stessi. La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo che si estende anche alla giornata di oggi, prevedendo ancora condizioni di instabilità con possibilità di temporali, localmente di forte intensità. Gli esperti hanno elaborato una condizione tipica della "cella autorigenerativa" al largo delle coste di Liguria e Toscana, capace di convogliare umidità e pioggia verso la Pianura padana. Va detto però che la perturbazione sembra transitare più a est rispetto a quanto era stato previsto dai modelli: ciò potrebbe ridimensionare di molto gli accumuli che erano previsti in un primo tempo sul territorio reggiano. Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti nella Bassa, in particolare a Brescello, per scintille da alcuni cavi elettrici esterni, dovuti agli effetti della pioggia.

Antonio Lecci