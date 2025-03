Maltempo, disagi contenuti. Ma ad allagarsi subito è la piazza del Popol Giost

La doppia perturbazione che si è abbattuta sul Nord Italia, nel reggiano ha avuto conseguenze purtroppo prevedibili: smottamenti, dilavamenti di fango e ghiaia sulle strade, frane in movimento in montagna; in pianura allagamenti di sottopassi, campi ed aree cortilive anche pubbliche, come le pertinenze della scuola media e della Casa della Salute di Montecchio, trasformate in piscine di fango. Ciò che non ci sia aspettava è che si trasformasse in una vasca la piazza del Popol Giost, che è andata a sostituire il parcheggio di via Roma ed è stata inaugurata in pompa magna meno di una settimana fa. Se al momento del taglio del nastro sfida era sembrata quella di farla vivere e non trasformare in un bivacco, ieri la scommessa è parsa quella di svuotarla dalla pioggia che si era accumulata nonostante la presenza di un sistema di drenaggio delle acque "di tipo naturale".

La sistemazione dell’area di 1.300 metri quadrati, chiesta dai residenti e con loro concordata, è costata 650mila euro, di cui 500mila con risorse del Pnrr. I progettisti in accordo con l’amministrazione ne hanno voluto fare la prima piazza della città progettata per contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici, contrastando in particolare le isole di calore: il suo trasformarsi in piscina – commentano alcuni con sarcasmo – potrebbe anche contribuire ad affrontare l’emergenza idrica. Un’altra distesa in parte allagata è il parcheggio del Santa Maria Nuova.

Tra gli allagamenti in città, si segnala quello del sottopassaggio ciclopedonale che si snoda nella zona del centro commerciale Le Querce. Se i vigili del fuoco non sono dovuti uscire per interventi di drenaggio, i cantonieri della Provincia invece si sono dovuti muovere in Appennino per mettere in sicurezza la strada provinciale 9 "delle Forbici" all’altezza di Cervarolo, a Villa Minozzo. Una frana ha infatti parzialmente invaso la carreggiata. È stato perciò disposto il senso unico alternato, regolato da un semaforo, con la limitazione della velocità a 30 chilometri orari. "Le misure – spiegano da Palazzo Allende – rimarranno in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza". Nessun problema hanno creato i fiumi, anche se progressivamente nella mattinata di ieri l’acqua caduta sull’Appennino è arrivata a valle: il Secchia ha superato soglia 1 ed è arrivato quasi a soglia 2 all’altezza Castellarano e di Sassuolo. Il personale dell’ufficio Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) di Modena hanno svolto monitoraggi sulle arginature e sulle casse di espansione; alcuni fontanazzi sono ‘sbucati’ sulla sponda sinistra, nella zona di Soliera. L’Enza è arrivato a soglia 1 all’altezza di Cedogno, ma non è cresciuto ulteriormente anche grazie alla pausa che il maltempo ha concesso nel pomeriggio. Sotto controllo anche il Tresinaro ed il Crostolo; sorvegliato speciale il Rodano. I pluviometri del Consorzio di Bonifica dell’Emilia centrale hanno segnalato accumuli di pioggia record a Reggio (20,3 mm) ma anche tra Cadelbosco Sopra e i Fontanili di Valle Re (23,8 mm). Francesca Chilloni