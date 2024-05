Maltempo Reggio Emilia, tanti disagi Rolo: infiltrazioni a scuola

Reggio Emilia, 21 maggio 2024 – Per buona parte della giornata sono proseguiti gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere piante e grossi rami caduti, anche su auto in sosta.

È accaduto nel parcheggio dello stadio Mapei, verso le 18.10, dove un albero di grosse dimensioni è caduto su cinque auto parcheggiate in via Città del Tricolore zona, vicino alla curva sud. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Altri interventi analoghi si sono registrati in via Papa Giovanni XXIII, in via Cervi, oltre che in via Filippo Re a Orologia, tra Reggio e Quattro Castella, e a Broletto di Albinea.

Interventi si sono resi necessari pure per liberare dall’acqua dei sottopassi e scantinati, in via Spaggiari a Cella e a Campegine. A Rolo, il paese maggiormente colpito dalla bomba d’acqua dell’altro pomeriggio, si è concluso il sopralluogo nei punti teatro di maggiori criticità, per gli effetti di una caduta di oltre 30 mm d’acqua in meno di un’ora.

“La situazione più preoccupante è stata quella delle infiltrazioni alla scuola elementare di via del Torchio, dove grazie a docenti e collaboratori – dice il sindaco Luca Nasi – si è evitata l’interruzione dell’attività. Nei prossimi giorni, con una ditta specializzata in coperture, faremo un sopralluogo per capire le cause di queste inedite infiltrazioni. I disagi per la viabilità sono stati dovuti all’esondazione di piccoli canali di scolo, come successo in via Livello. Tali situazioni sono rientrate nella norma nel giro di due ore dalla fine della prima grande precipitazione. Nelle zone dell’abitato storico le fognature meno recenti non sono state in grado di far defluire immediatamente tutta l’acqua caduta, quasi 40 litri accumulati per metro quadrato. Nei quartieri più recenti le vasche di laminazione hanno svolto il loro ruolo: allagarsi immediatamente e temporaneamente per evitare ulteriore afflusso di acqua piovane nelle fogne".