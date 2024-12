Maltempo e neve, ancora chiuso il tratto della Ss63 verso il crinale. “Puntiamo a riaprire venerdì”

Reggio Emilia, 11 dicembre 2024 – Resta ancora chiuso il tratto della Statale 63, interrotto nel tardo pomeriggio di ieri in prossimità della località Sparavalle salendo verso i comuni del crinale dell’Appennino Reggiano, dopo la caduta in strada di diversi alberi e rami spezzati dal peso della neve caduta abbondantemente da domenica.

“Puntiamo a riaprirla venerdì”, dicono Emanuele Ferrari ed Enrico Ferretti, sindaci di Castelnovo Monti e Ventasso, tramite una nota diramata dall’Unione Appennino Reggiano (di cui Ferrari è anche presidente). Intanto i tecnici di Anas stanno continuando incessantemente a lavorare insieme ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

“La situazione non è semplice – spiegano i due sindaci – perché parliamo di un bosco di conifere piuttosto esteso, che al momento mostra una fragilità significativa: ci sono molti alberi che evidenziano rischi di caduta. Questa mattina abbiamo avuto un summit al quale hanno partecipato tecnici Anas, vigili del fuoco, carabinieri forestali, e abbiamo concordato con una ditta locale un intervento di diradamento e pulizia del bosco, che rappresenta l’unica soluzione per poter riaprire il transito in piena sicurezza. Si lavorerà senza soluzione di continuità, ma trattandosi di un intervento consistente, pensiamo che il transito potrà essere riaperto nella giornata di venerdì”.

Intanto, insieme all’Agenzia per la mobilità e a Seta, vista l’impossibilità per i mezzi pesanti di utilizzare la viabilità alternativa che passa per Talada e Costa de’ Grassi, è stato attivato un piano di trasporti alternativi per i ragazzi che dal territorio comunale di Ventasso si recano alle scuole superiori di Castelnovo Monti. «Abbiamo già contattato anche le dirigenti scolastiche comunicando loro che questi ragazzi entreranno a scuola con comprensibile ritardo, riscontrando la loro piena disponibilità. Saranno invece regolarmente aperte, con i trasporti Seta che manterranno i consueti orari, quindi senza alcuna modifica o ritardo, le scuole medie insistenti sul territorio di Ventasso, quindi a Busana, Ligonchio e Ramiseto. Comprendiamo che la situazione crei disagi, ma chiediamo un po’ di pazienza alle comunità».

Fino alla riapertura del transito, il traffico automobilistico diretto da Castelnovo verso il crinale, viene deviato in località Terminaccio verso Costa de’ Grassi e Talada, per poi risalire sulla 63 da Cervarezza. Per i mezzi pesanti questo tracciato non è praticabile: l’unica possibilità è andare in direzione Vetto e poi risalire a Ramiseto e scendere di nuovo sulla statale 63. Entrambi i tracciati sono utilizzabili anche a scendere.