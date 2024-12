Emergenza maltempo, da tre giorni senza luce con i bimbi piccoli: “Viviamo grazie al camino”

Giovanni Porzio vive da pochi mesi con la compagna e i loro due bambini di 4 e 8 anni a Cerezzola di Canossa, a poca distanza dal Tempietto del Petrarca. Una grande casa la loro, a ridosso del bosco: “Quando ha iniziato a nevicare eravamo felicissimi. C’era un’atmosfera davvero magica. Quando è saltata la corrente abbiamo acceso candele e abbiamo atteso in sala accanto al focolare, ma il black out non cessava. Siamo al terzo giorno in una situazione da medioevo. E come noi tutti i nostri vicini di casa”.

Il dramma di una famiglia al gelo e senza luce da tre giorni dopo l'emergenza maltempo

Sono circa 130 le famiglie tra Canossa e San Polo – in particolare nelle frazioni di Cerezzola, Compiano e Grassano – rimaste isolate senza elettricità fino alla serata di ieri, quando è arrivato un generatore.

“Senza elettricità – prosegue Giovanni – non funziona la caldaia che alimenta sia la rete dell’acqua calda sia l’impianto di riscaldamento. La casa è gelida, l’unica stanza vivibile è dove c’è il camino. Per lavarci scaldiamo sui fornelli delle pentole d’acqua… Meno male che abbiamo in cortile il bombolone del gas e almeno la cucina funziona. Purtroppo il cibo deperibile che era in frigo è tutto da buttare… Di fatto viviamo attorno al camino, dormendo sui divani".

Si vive, si mangia e si dorme tutti nella stessa stanza: famiglia con due bimbi di 4 e 8 anni da tre giorni senza luce e al gelo nel Reggiano

Il disagio è tangibile anche sul piano delle comunicazioni: “Per ricaricare i telefoni – e poter rimanere in contatto con le altre persone della zona, nella chat Whatsapp del paese – dobbiamo andare in auto. Se si telefona a Enel c’è un risponditore automatico e non si riescono ad avere informazioni precise. In Comune ci dicono che non possono far nulla… Oltrettutto nessuno è ancora (martedì 10 alle 13,30, ndr) passato nelle abitazioni per chiedere se abbiamo bisogno, o per lasciare volantini in cui si spieghi quando riallacceranno la corrente".

Con la famiglia vivono anche animali domestici, tra cui cinque cani: “Se la situazione proseguirà potremmo spostarci in hotel, ma gli animali dovrebbero rimanere soli al freddo. Siamo davvero sconfortati”.

Tra i disagi patiti dalla famiglia di Giovanni, anche aver dovuto spalare a mano circa 60 metri di strada privata per arrivare alla strada provinciale: “Ho lavorato per ore per riuscire a liberare uno spazio sufficiente per spostare le auto. Quando sono arrivato al cancello, mi sono trovato davanti una muraglia di neve compatta accumulata dagli spazzaneve. Ho dovuto aspettare che ne passasse uno per chiedere all’operatore di rimuoverla perché da solo non ce l’avrei mai fatta”.