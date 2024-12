Maltempo, oltre 1000 famiglie ancora senza elettricità in provincia di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 10 dicembre 2024 – Cavi elettrici tranciati da alberi crollati e linee aeree cadute sotto il peso del ghiaccio: sono oltre mille utenti reggiani ancora senza energia elettrica. Una situazione a macchia di leopardo che interessa i territori di Viano, Casina, Vezzano sul Crostolo ma anche numerose frazioni montane, dove decine di famiglie sono al buio, senza riscaldamento, acqua calda e prive anche della possibilità di ricaricare i telefonini per tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione.

Le strade innevate nel territorio di Canossa, dopo la violenta tempesta che si è scatenata nel giorno dell'Immacolata

Se a Toano, Baiso ed altri comuni della Val Secchia le problematiche sono state rapidamente superate, in Val d’Enza molte famiglie si trovano in gravi difficoltà.

La mappa dei guasti sulla rete Enel in provincia di Reggio Emilia aggiornata a martedì 10 dicembre

In arrivo la power station di Enel

Sulla Sp 63 Albinea – Regnano – Casina, nei pressi della località Fondiano di Viano (RE) è stato istituto un senso unico alternato con limite di velocità a 30 km/h per consentire a E-Distribuzione (Gruppo Enel) di posizionare una power station (generatori mobili) per poter fornire energia elettrica alle abitazioni della zona attualmente senza luce. I provvedimenti rimarranno in vigore fino al termine del ripristino del danno alla linea elettrica, esclusivamente durante l'esecuzione dei lavori, iniziati già oggi.

La power station di Enel per far fronte ai black out in montagna

I black out nel giorno dell’Immacolata

I black out sono iniziati il giorno dell’Immacolata, in varie province dell’Emilia. E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione) ha messo in campo una task force di circa 200 tecnici, anche provenienti da altre regioni, insieme a personale di imprese terze, 70 gruppi elettrogeni e 4 elicotteri per fronteggiare le conseguenze dell'ondata di maltempo. Ma i danni alle infrastrutture elettriche sono stati così numerosi che permangono disagi.

Ma come una nevicata, sia pur intensa, può far collassare la rete in modo così esteso? L’indice è puntato contro la mancata manutenzione dei boschi in cui passano le linee. Non sono stati tagliati, potati, sfoltiti alberi vicini ai cavi, che poi con le forti nevicate sono crollati.

Tutti gli interventi di Enel sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile Regionale.

Come segnalare i guasti all’elettricità

Per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel nostro sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione.

Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”,raggiungibile al seguente link.