Maltempo Reggio Emilia, furgone investito dalla piena del torrente

Reggio Emilia, 2 maggio 2023 – Attimi di paura per il conducente di un furgone che questa mattina, verso le 8, è stato travolto dall’onda di piena del torrente Quaresimo, nella frazione di San Bartolomeo. L’uomo stava attraversando il guado stradale ma l’acqua abbondante ha trascinato via il mezzo di qualche metro. Il conducente è riuscito a salire sul tetto e a dare l’allarme. Sono stati i vigili del fuoco, poco dopo, a trarlo in salvo e a recuperare il furgone.