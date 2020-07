Reggio Emilia, 11 luglio 2020 – Forte vento e grandine, per fortuna con chicchi molto meno grandi rispetto a quelli caduti una settimana fa a Fabbrico. Danni limitati, ma minuti di tensione, nel pomeriggio quando sulla Bassa il temporale si è trasformato in una grandinata, in particolare nella zona di Novellara.

Tutto è passato in pochi minuti, senza lasciare conseguenze particolari. I vigili del fuoco sono stati chiamati all’intervento per alberi pericolanti nella zona del campo nomadi di Poviglio, in via Bertona, e in centro a Novellara, ma senza danni e senza conseguenze alle persone. Non si sono registrati particolari disagi al traffico e neppure situazioni di pericolo. Appena lo scorso fine settimana, invece, grandine e una bomba d’acqua avevano provocato danni e problemi evidenti a Fabbrico, oltre che a Villa Sesso, Cadelbosco Sopra e Poviglio.