Maltempo, il lido è impraticabile. La festa Artigia si sposta in centro

La piena del fiume Po – dopo l’annullamento della fiera Rive Rare – costringe al trasferimento la festa Artigia, il market creativo con opere di artigianato artistico, in programma domani a Guastalla. Gli stand non saranno allestiti al lido Po, come previsto inizialmente, a causa dell’area ancora inagibile per il passaggio recente della piena. La fiera si svolge invece in centro storico, all’ex ospedale civile di piazza Matteotti, nel Chiostro delle Agostiniane, di fronte alla storica Torre civica, ovvero il Campanone. La manifestazione in programma domani offre una selezione di circa cinquanta creativi provenienti da tutta Italia che sapranno incuriosire i visitatori con le loro arti e la loro originalità. Home Decor, essenze profumate, accessori moda, piccoli gioielli, lavorazione del legno e della ceramica, scultura e altre meraviglie, insieme a Laboratori per bambini e adulti proposti dalle associazioni Aretè e Parco dell’Olmo. Bellezza nella bellezza di un luogo di grande storia e fascino, che negli ultimi anni ha attirato un folto pubblico. Per informazioni: tel. 335-6317025.