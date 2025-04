Maltempo, il Po inizia a inondare le golene. Rimandati gli eventi pasquali lungo il fiume

di Antonio Lecci

Cresce il livello del Po. E tutti i vari eventi ricreativi previsti ai lidi reggiani sono stati annullati o rinviati proprio a causa dell’esondazione del fiume, che ha già iniziato a invadere le golene. Annullato il festival "Rive Rare", che oggi doveva esordire al lido guastallese.

Già ieri mattina, quando sono arrivate le conferme sull’imminente allagamento del lido, gli organizzatori hanno iniziato a smontare le attrezzature, rinviando la manifestazione a tempi migliori. Forte la delusione per i promotori, che da tempo stanno lavorando a questo evento. E si è iniziato a recuperare pure le strutture dai locali fissi come il chiosco "Peace in Po" e il ristorante La Quadra.

A Boretto annullati i pranzi con navigazione di Pasqua e Pasquetta sulla motonave Stradivari. Le prenotazioni saranno valide per le date del 25 aprile, 26 aprile, primo maggio, 11 maggio, 18 maggio.

Il colmo di piena ha ormai lasciato il Piemonte, dove il livello ha superato la quota rossa, per spostarsi verso l’Emilia. Tra oggi e domani il colmo di piena arriverà anche sulle sponde reggiane.

Nella tarda mattinata di ieri all’idrometro di Boretto il fiume aveva superato i quattro metri, con tendenza a crescere ancora. Secondo le previsioni si dovrebbe arrivare almeno ai sette metri di quota a Boretto. Situazione che non dovrebbe creare problemi alle zone abitate o agli argini maestri, ma che sarà in grado di provocare l’allagamento di gran parte delle golene, compresi i lidi. Allertati gruppi di Protezione civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine per i controlli di sicurezza, coordinati da AiPo.

"La piena interessa le aree golenali – spiega AiPo in una nota –. È raccomandata la massima prudenza nelle zone prospicienti il fiume e nelle attività di navigazione". Emesse ordinanze di divieto di accesso ai viali verso il fiume, ma restano sempre molti i curiosi che, a piedi o in bici, si recano nelle aree ’prioibite’. Ovviamente, le ordinanze riguardano anche tutte le zone golenali invase dal fiume, in qualche caso interessate anche dalla presenza di piste ciclopedonali.